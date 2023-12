Automechanika Shanghai endet mit neuem Besucherrekord

Als „krönenden Abschluss“ des Messejahres hatte man sie zwar schon im Vorfeld bezeichnet, doch mit letztendlich fast 185.300 Besuchern ist die Automechanika Shanghai diesem Anspruch tatsächlich auch gerecht geworden. Doch nicht nur die Zahl der an den vier Tagen vom 29. November bis zum 2. Dezember in die Hallen geströmten Besucher hat den bisherigen Rekordwert nach den Worten der Organisatoren um 16 Prozent überboten. Laut Ausrichter Messe Frankfurt kamen die Messegäste diesmal nicht zuletzt aus so vielen Ländern wie nie zuvor: Die Rede ist diesbezüglich von 177, was 19 Prozent mehr sind als der bis dato registrierte Höchstwert. Mehr Zahlen gefällig? Insgesamt waren gut 5.650 Aussteller aus 41 Ländern vor Ort vertreten, um auf mehr als 300.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sich, ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, bevor sie vom 2. bis zum 5. Dezember 2024 dazu die nächste Gelegenheit in Shanghai geboten bekommen.