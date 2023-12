Zhongce Rubber erhält Verbands-Award für seine Reifenrecyclingtechnologie

Das Recycling- und Weiterverwendungsprojekt von Zhongce Rubber Recycling Technology – ein Tochterunternehmen des Reifenherstellers Zhongce Rubber – ist in China jetzt mit einem Award des Verbands der chinesischen Erdöl- und Chemieindustrie (CPCIF) ausgezeichnet worden, und zwar als einziger Reifenhersteller überhaupt, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Das sogenannte „Demonstrationsprojekt für Altgummirecycling und Anwendungstechnik“ habe „bedeutende Fortschritte in der umweltfreundlichen Reifenrecyclingtechnologie gebracht“, so Zhongce Rubber weiter. Im Laufe der Jahre habe Zhongce Rubber eng mit in- und ausländischen Forschungseinrichtungen zusammengearbeitet, „um eine umfassende industrielle Recyclingwertschöpfungskette zu entwickeln, die das Recycling, die Sortierung, die Runderneuerung, die Pyrolyse und vieles mehr umfasst“, so der Hersteller abschließend, der in Europa etwa über seine Marke Westlake bekannt ist. Bis heute hat Zhongce Rubber 400.000 Tonnen Altreifen recycelt, was etwa 1,7 Millionen Reifen entspricht. Die habe zu einer Verringerung der CO 2 -Emissionen um 510.000 Tonnen geführt, was wieder vergleichbar mit der Pflanzung von 27,87 Millionen Bäumen sei.