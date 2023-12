Reifen.com und Per Mertesacker Stiftung verlängern ihre Partnerschaft

Seit 2019 bereits besteht die Kooperation zwischen Reifen.com und der Per Mertesacker Stiftung, die sich in Hannover für Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen einsetzt. Auch im Jahr 2024 würden nun die Aktivitäten und Besuche bei den „Reifen.com Grip Kids“ geplant und die Zusammenarbeit entsprechend fortgesetzt, wie es dazu in einer Mitteilung des Multi-Channel-Spezialisten für Reifen und Räder heißt. Michael Härle, Geschäftsführer von Reifen.com: „Die Unterstützung der Per Mertesacker Stiftung ist ein Herzensprojekt bei der Reifen.com GmbH. Wir freuen uns sehr darüber, auch im kommenden Jahr einen sozialen Beitrag leisten zu können und unsere Schützlinge weiterhin begleiten zu dürfen.“