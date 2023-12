Continental bestätigt: Chefaufseher Reitzle will Aufsichtsrat weitere zwei Jahre vorsitzen

Was Anfang der Woche bereits durchgesickert war, hat Continental jetzt auch offiziell bestätigt: Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle will sich auf der Hauptversammlung Ende April noch einmal zur Wahl stellen, und zwar für zwei Jahre. Bisher haben die Aktionäre ihre Vertreter im Aufsichtsgremium jeweils zeitgleich für dann vier Jahre bestimmt. Nun will der Hannoveraner Reifenhersteller und Automobilzulieferer ein sogenanntes Staggered-Modell einführen. Dabei werden die Vertreter der Eigentümer künftig gestaffelt für je vier Jahre gewählt. Das heißt: Die eine Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder soll Ende April einmalig für nur zwei Jahre gewählt werden, die andere für vier Jahre. Die Arbeitnehmervertreter sind von dieser Maßnahme ausgenommen. Ihre Amtszeit verbleibt bei fünf Jahren. Reitzle habe seine Aufsichtsratskollegen im Rahmen ihrer gestrigen Sitzung darüber informiert, dass er in den zwei Jahren nach der Hauptversammlung dem Gremium auch vorsitzen möchte.