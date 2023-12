Verbessern Sie Ihr EV-Winterfahrerlebnis mit iON i*cept – Herausragende Leistungsfähigkeit

Während der Markt für Elektrofahrzeuge (EV) weiterhin rasant wächst, werden spezifische Herausforderungen für EV bei Winterbedingungen immer relevanter. Der Bedarf an verlässlichen Winterreifen für Elektrofahrzeuge ist so hoch wie nie zuvor. Sie garantieren Sicherheit und Leistung bei kalten und winterlichen Bedingungen.

Gründe für EV-Winterreifen

Die speziellen Eigenschaften von Elektrofahrzeugen machen eine genauere Analyse der Anforderungen an die Reifen erforderlich, insbesondere während des Winters. Im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren liefern Elektrofahrzeuge sofort einen hohen Drehmoment und legen so verschiedene Anforderungen an Reifen offen, insbesondere bei sich ändernden Wetterbedingungen

Elektrofahrzeuge, wie herkömmliche Kraftfahrzeuge auch, können bei kaltem Wetter eine verringerte Traktion aufweisen. Deshalb müssen Winterreifen mit speziellen Verbundmaterialen konzipiert werden, die bei niedrigen Temperaturen flexibel bleiben und einen besseren Kontakt für erhöhte Traktion und Handling auf der Straße herstellen.

Kalte Temperaturen kann die Gesamtreichweite eines EV negativ beeinflussen. EV-Reifen mit niedrigem Rollwiderstand sind wichtig, um eine maximale Reichweite beizubehalten und den Stromverbrauch zu minimieren.

Die Akkuleistung, welche empfindlich auf Temperaturänderungen reagieren kann, ist auch ein wichtiger Faktor bei der Vorbereitung auf kalte Winter. Winterreifen für Elektrofahrzeuge können die Traktion und das Handling verbessern, ein sanfteres Fahrerlebnis bieten und die Akkuleistung bei minimal negativen Auswirkungen auf das Fahrzeug optimieren.

Eine verbesserte Kontrolle ist für Elektrofahrzeuge, bei denen das Drehmoment direkt anliegt und ein präzises Handling erforderlich ist, wichtig. Genauso wichtig ist, dass die Reifen mit einer einzigartigen Reifenprofilstruktur zur Verbesserung des Grips auf rutschigen Oberflächen konzipiert werden und damit die Stabilität und Kontrolle auf schneereichen und vereisten Straßen verbessern.

Winterreifen für Elektrofahrzeuge spielen eine wichtige Rolle dabei, dass Elektrofahrzeuge eine optimale Leistung, Sicherheit und Effizienz bei kaltem Wetter beibehalten. Sie adressieren einzigartige Herausforderungen durch Winterbedingungen und tragen zu einem verlässlicheren und angenehmeren Fahrerlebnis in Elektrofahrzeugen bei.

Evolution für mehr Leistung im Winter – iON i*cept

Der iON i*cept-Reifen von Hankook wird für alle bestehenden Anforderungen an die Elektrofahrzeuge im Winter hergestellt. Es ist ein Winterreifen exklusiv für Elektrofahrzeuge mit EV-spezifischen Technologien und ist in Größen von 17 bis 22 Zoll für Pkw- und SUV-Räder verfügbar.

„i Sound Absorber“ für eine geräuscharme Fahrt:

Da Elektromotoren kaum Geräusche entwickeln, hören Fahrer im Winter mehr Geräusche auf der Straße. Um diese Eigenschaft zu verbessern, besitzt der iON i*cept den „i Sound Absorber“ und bietet eine geräuscharme und entspannte Fahrt bei allen Geschwindigkeiten. Sein V-förmiges Muster verteilt nicht nur Straßengeräusche sondern verbessert auch die Traktion bei Schnee und garantiert so ein ruhiges Fahrerlebnis.

„i Extreme Lightness“ für Effizienz:

Um die Anforderung eines niedrigen Rollwiderstandes anzusprechen, besitzt das iON i*cept die „i Extreme Lightness“-Technologie. Sie bietet eine optimierte EV-Verbundmaterial- und Aushärtungstechnologie und liefert eine effektive und kosteneffiziente Lösung, welche die Reichweite verbessert und den Stromverbrauch minimiert.

iii. „i Perfect Grip“ für Winterstraßen:

Für hohe Drehmomente bei Elektrofahrzeugen– die „i Perfect Grip“-Technologie garantiert exzellente Traktion und Handling auf Winterstraßen. Das einzigartige Reifenprofil mit 2D- und 3D-Lamellen optimiert die Stabilität und bietet außergewöhnliches Handling bei unterschiedlichsten Winteroberflächen.

„i Super Mileage“ für Leistung und Effizienz:

Mit der „i Super Mileage“-Technologie erreicht das iON i*cept einen Ausgleich zwischen guter Reichweite und außergewöhnlicher Leistung bei schneereichen Bedingungen. Das EVolution-Verbundmaterial aus hochverdichtetem Silica und umweltfreundlichen Materialien verbessert nicht nur die Reichweite sondern verringert auch den Rollwiderstand ohne Leistungsminderungen bei schneereichen Anforderungen.

Zusammengefasst bietet der iON i*cept-Reifen von Hankook Innovation pur und spricht wichtige Herausforderungen von Elektrofahrzeugen im Winter an. Verbessern Sie Ihr EV-Fahrerlebnis im Winter mit überwältigender Leistung, Effizienz und Sicherheit durch das iON i*cept.

