Onlineumfrage zum Thema Nachwuchs- und Mitarbeitergewinnung im Kfz-Betrieb

Im Rahmen der Initiative „AutoBerufe – Zukunft durch Mobilität” haben der Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) und die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) eine Onlineumfrage zur Personalgewinnung gestartet. Mit den Erkenntnissen aus der Umfrage zu Erfahrungen und Herausforderungen in Kfz-Betrieben werden bestehende Angebote wie der Werkzeugkasten und der Betriebefinder zur Nachwuchsgewinnung weiter verbessert. Zusätzlich sollen neue Maßnahmen für die Rekrutierung von Personal entwickelt werden. Unter https://s2survey.net/Betriebe/ können Betriebe bis zum 20. Dezember bei der Befragung mitmachen. Alle Teilnehmenden erhalten die Zusammenfassung der Kernergebnisse und haben zusätzlich die Chance auf einen von zwei Wertgutscheinen für ein Teamevent in Höhe von jeweils 750 Euro. „Der Kampf um die „besten Köpfe und Hände“ ist bereits in allen Branchen Normalität geworden. Deshalb ist eine der drei wesentlichen Säulen meiner Präsidentschaft die Nachwuchs- und Mitarbeitersicherung für das Kfz-Gewerbe. Wir wollen wissen, wo genau der Schuh drückt und was aus Sicht der Betriebe getan werden muss, um den Herausforderungen zu begegnen“, so ZDK-Präsident Arne Joswig.