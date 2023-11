Essen Motor Show: Toyo Tires und Ring Racing präsentieren sich gemeinsam

Auch Toyo Tires wird sich auf der Essen Motor Show präsentieren, und zwar gemeinsam mit Ring Racing am Stand A31 in Halle 3. Der Reifenhersteller wird seinen Promo-Truck als Messestand nutzen. Neben Aktivitäten für Besucher am Stand werden Giveaway-Artikel verteilt. Auch wird hier der Toyota Supra GT4 stehen, der dieses Jahr an allen Nürburgring-Langstrecken-Rennen und auch dem 24h-Rennen am Nürburgring teilgenommen hat. Das Fahrzeug, das mit Toyo-Tires-Slicks ausgestattet ist, kann von allen Zuschauern sowohl von außen als auch von innen begutachtet werden. Die Mitarbeiter von Ring Racing werden vor Ort sein und können Fragen zur Technik und Vorbereitung der Rennfahrzeuge beantworten. Und auch die beliebtesten UHP- und Track-orientierten Reifen werden hier zu sehen sein.