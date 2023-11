Reifenmarke Avon zeigt Flagge bei der Custombike Show 2023

Vom 1. bis zum 3. Dezember findet in Bad Salzuflen zum mittlerweile bereits 17. Mal die Custombike Show statt. Wie in früheren Jahren wird auch Avon Tyres – neben Dunlop eine der beiden Goodyear-Marken, zu deren Portfolio auch Motorradreifen gehören – als Aussteller wieder mit dabei sein. Zeigen will man vor Ort das in 70 Dimensionen für Chopper, Cruiser und Touring-Bikes erhältliche Profil „Cobra Chrome“. Dabei soll insbesondere die Ausführung in der Größe 330/30 R17 für Aufmerksamkeit sorgen, aber genauso solche Reifen wie der „3D Supersport“, „Spirit ST“ oder „Roadrider MkII“. Darüber hinaus wird es am Avon-Messestand in Bad Salzuflen ein Gewinnspiel geben, bei dem insgesamt fünf Motorradreifensätze der Marke verlost werden.