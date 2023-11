Hankook feiert „äußerst erfolgreiche erste Saison“ des Lamborghini Super Trofeo

Anfang des Jahres hatte Hankook die Rolle als offizieller technischer Partner und exklusiver Reifenlieferant der Lamborghini Super Trofeo und damit die Ausrüstung der prestigeträchtigen Markenmeisterschaft von Pirelli übernommen. Nach dem letzten Rennen der Premierensaison am vergangenen Wochenende im italienischen Vallelunga – dem World Final, an dem alle Teams der drei Regionalserien aus Europa, Nordamerika und Asien teilnahmen – blickt Hankook jetzt auf „den krönenden Abschluss einer äußerst erfolgreichen ersten Saison“ zurück: „Insgesamt 82 Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo2 starteten mit dem Hankook Ventus Race in das Highlight der Saison 2023. Die Akteure in ihren über 600 PS starken Sportwagen begeisterten die rund 10.000 Zuschauer mit spannender Motorsportaction“, schreibt der Hersteller. Die Lamborghini Super Trofeo World Finals 2023 gewinnen konnte Amaury Bonduel, Pilot aus dem Team BDR Competition by Grupo Prom (Belgien).

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN