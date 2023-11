Yokohama Rubber liefert weiteren OE-Reifen an Porsche

Yokohama Rubber liefert einen weiteren Reifen in die Erstausrüstung des neuen Porsche Cayenne. Nachdem der japanische Reifenhersteller erst kürzlich mitgeteilt hatte, den Advan Sport V107 an den deutschen Autobauer zu liefern, folgt nun der Advan V35, der damit ebenfalls weltweit auf den Markt kommt. Der Reifen ist mit „NC0“ auf der Seitenwand als Porsche-Erstausrüstungsreifen markiert und sei insofern darüber hinaus – so die hiesige Europazentrale auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG – auch nicht in einer Ersatzmarktversion erhältlich. Der Reifen ist zwar mit M+S markiert, gilt damit aber, und das trotz seiner offensichtlichen Winterprofilierung, nicht als Winterreifen. Laut Yokohama Rubber sei der neue Cayenne-OE-Reifen dennoch für „ein breites Spektrum an Straßenbedingungen“ entwickelt worden, und zwar „von trocken über nass oder verschneit“. Die beiden an Porsche gelieferten Größen sind 285/40 R22 110V (vorne) und 315/35 R22 111V (hinten).