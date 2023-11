SD Reifen in der Liquidation – „Aus den genannten Gründen unumgänglich“

Die SD Reifen GmbH befindet sich seit dem 26. September 2023 in Liquidation. Damit endet die Geschäftstätigkeit der vor knapp acht Jahren in Biberach an der Riß gegründeten Vertriebsgesellschaft offiziell im kommenden Herbst. Bernd Schwarz – seit Gründung der Gesellschaft deren Geschäftsführer und zwischenzeitlich auch deren Gesellschafter – ist nunmehr als Liquidator der SD Reifen GmbH bestellt.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN