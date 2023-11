Dementi: Goodyear plant keine Kurzarbeit in seinen deutschen Werken

Am vergangenen Freitag hat die Märkische Oderzeitung (MOZ) für mediales Aufsehen gesorgt mit einem Bericht unter der Überschrift, „Goodyear kündigt erneut Kurzarbeit an“, nur um diesen dann Anfang dieser Woche richtigzustellen: „Doch keine Kurzarbeit bei Goodyear geplant“. Wie dazu jetzt der Hersteller auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt, sei der Bericht auf Basis einer Fehlinformation entstanden; bei Goodyear in Deutschland werde derzeit in keinem der fünf Werke kurzgearbeitet und man habe dazu auch konkret keine Pläne. Eine Goodyear-Sprecherin wörtlich: „Trotz eines weiterhin volatilen Marktumfelds gibt es derzeit keine Pläne, in naher Zukunft Kurzarbeit in unseren Werken einzuführen.“ Die Märkische Oderzeitung erscheint in Frankfurt (Oder) nicht weit vom Goodyear-Standort in Fürstenwalde; im vergangenen Juni hatten die 1.100 Mitarbeiter dort kurzarbeiten müssen.