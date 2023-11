Auch Goodyear stellt auf der Aftermarket-CH in Bern aus

Auch Goodyear wird auf der Aftermarkt-CH/Transport-CH/Carrosserie-CH sein und das mit ihrem mobilen Drive-Results-Showtruck. Die Messe findet in Bern ab heute bis einschließlich Sonnabend statt. Das Reifenunternehmen will den Messebesuchern seine neusten Innovationen und Entwicklungen zeigen. „In unserem interaktiven Showroom präsentieren wir den Messebesuchern unser Goodyear-Total- Mobility-Konzept. Neben unseren Reifen wie dem kraftstoffeffizienten Fuelmax Endurance oder dem Winterspezialisten UG Max für höchste Traktion und Sicherheit bei winterlichen Straßenverhältnissen stehen dabei auch unsere marktführenden Lösungen wie das cloudbasierte TPMS zur prädiktiven Reifenkontrolle sowie unsere Services im Vordergrund“, sagt Oliver Sindermann, Sales General Manager Commercial DACH, und ergänzt: „Wir freuen uns, in unserem mobilen Showroom in den direkten Kontakt zu unseren Kunden zu treten und uns als verlässlicher Mobilitätspartner in einer sich wandelnden Transportbranche zu positionieren.“