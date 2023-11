Size matters: H&R-Gewindefedern jetzt auch für den BMW M2 Coupé

Insider nennen ihn zuweilen „den besseren M3“. Gemeint ist der kleine Bruder BMW M2. „Er besitzt das Herz des Großen, bring aber eklatant weniger Gewicht auf die Waage, in Verbindung mit seinen kompakteren Ausmaßen sozusagen die Quadratur der M-Philosophie“, meint man bei H&R. Der BMW-Motorsportpartner legt nun nach und erweitert sein Sortiment um die jetzt lieferbaren Gewindefedern, die trotz Beibehaltung der adaptiven BMW-Dämpfer eine variable Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes um bis zu 35 Millimeter ermöglichen. H&R dazu: „Das reduziert die Karosseriebewegungen und sorgt für ein noch direkteres Einlenken. Auch optisch harmoniert das Ergebnis mit dem selbstbewussten M2-Style: Die Fahrzeugfront lauert sichtbar tiefer über dem Asphalt und die Schmiedealus stehen prall und bündig in ihren Radkästen.“ Dennoch bleibe der Fahrkomfort des M2 langstreckentauglich, die adaptive Dämpferregelung aktiv und die Zuladung auf Serienniveau. Wie bei H&R üblich, werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind Made in Germany.