Reifen, Monster und Morde – Reifen Blötz aus Kiel ist seit 46 Jahren auf dem Markt

Scharf auf einen Hurenmord? Eine Frage, die nicht unbedingt im Verkaufsraum eines Reifenhändlers vermutet wird. Und doch ist es so. Und das hat einen Grund: Manuel Blötz betreibt zusammen mit seinem Vater Peter und seinem Bruder Alexander nicht nur einen großen Betrieb in Kiel, sondern schreibt nebenbei auch Bücher. Und kostenlose Leseproben der Thriller mit den Titeln Hurenmord, Monster und Gefallener Held liegen im Wartebereich des Unternehmens. Vertieft in die Lektüre, hören die Kunden das Gespräch am Telefon von Seniorchef Peter Blötz, er spricht mit einem Kunden Details zu einem neuen Reifensatz ab. Mit 68 Jahren ist er der Erste, der morgens um 5:45 Uhr den Betrieb betritt und auch derjenige, der abends die Tür weit nach 18 Uhr wieder schließt. „Morgens genieße ich die Ruhe und plane mit selbst gekochtem Kaffee den Tag“, so Peter Blötz. Dann teilt er die Mitarbeiter für die anfallende Tagesarbeit ein. Nach und nach trudeln diese ein, und um 7 Uhr stehen dann auch die ersten Kunden auf dem Hof. Viel Arbeit ist er gewohnt. Nach seiner Ausbildung zum Automobilkaufmann bei BMW in Kiel, wechselte er zu Vergölst nach Paderborn. Zwei Jahre war er aus Schleswig-Holstein weg, dann zog es ihn wieder an die Küste. Zusammen mit seinem Bruder Ronald Blötz, der ebenfalls gelernter Automobilkaufmann war und bis dahin in Kiel bei Vergölst arbeitete, übernahmen sie am 1. Juli 1977 im Zentrum der Landeshauptstadt einen kleinen Reifenhandel im Hinterhof. „Unter dem Motto: Kiels kleinster Reifenhändler“ starteten die beiden ihre Selbstständigkeit. Es lief gut. „Denn die Kontakte zu der Reifenindustrie hatten wir ja durch unsere Tätigkeit bei Vergölst, und einen kleinen Kundenstamm hatten wir auch übernommen“, so Peter Blötz. „Draußen haben wir die Räder an- und abgeschraubt, in der kleinen Bude wurden sie montiert.“

