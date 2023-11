Reifen Stiebling spendet 5.000 Euro an Kinder mit Fluchterfahrung

Mit einer Spende von 5.000 Euro gibt Reifen Stiebling dem Projekt „young gfi“ für Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung Rückenwind. Die Summe sichert den Einsatz der hauptamtlichen Projektleiterin Eslem Dikme bei der Herner Gesellschaft für Integration für ein ganzes Jahr. Drei Stunden in der Woche betreut die 24-jährige Lehramtsstudentin rund 20 Jungen und Mädchen mit Fluchterfahrung. Hier können die jungen Menschen spielerisch neue Kontakte knüpfen und ihre deutschen Sprachkenntnisse verbessern. „Das Ruhrgebiet hat nur dann eine Zukunft, wenn es uns gemeinschaftlich gelingt, diese jungen Menschen zu integrieren, ihnen Bildungschancen zu eröffnen und später eine gute berufliche Perspektive aufzuzeigen, zum Beispiel durch eine zukunftsorientierte Ausbildung in unserem Familienunternehmen“, so Christian Stiebling, Geschäftsführer Reifen Stiebling.

Den Besuch vor Ort nutze Christian Stiebling spontan für ein Kickerduell mit den jungen Menschen (Bild: Reifen Stiebling)