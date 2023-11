Brock Alloy zeigt drei Neuheiten und einen limitierten Klassiker

Brock Alloy Wheels wird auf der Essen Motor Show gleich drei neue Räder für die verschiedensten Anwendungen im Gepäck. Am Stand A17 in Halle 6 wird der Räderhersteller auch anhand dieser Neuheiten wieder zeigen, dass die Marken Brock und RC-Design für fast jeden Messebesucher ein passendes Rad im Sortiment haben. Auch ein zunächst limitierter Klassiker des Unternehmens, welcher exklusiv auf der EMS angeboten wird. Ob für Tuning- und E-Fahrzeuge, Offroad und SUV, Vans oder Caravans, die drei neuen Aluminiumräder seien das passende Upgrade. Wem drei Neuerscheinungen noch nicht genug sind, der kommt mit einem neu aufgelegten Klassiker aus den Anfangszeiten der Firma Brock, welcher zunächst limitiert und exklusiv auf der EMS angeboten wird, auf seine Kosten. Hierzu will das Unternehmen aber vorab nicht zu viel verraten. Wer sich ein passendes Rad für das Frühjahr am Messestand ausgesucht habe, könne direkt sein Glück am Aktionsgewinnspielstand versuchen.