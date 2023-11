Digital Commerce Summit: Wie Zukunftstechnologie den Vertrieb von morgen verändert

In den vergangenen Jahren hat sich die B2B-Vertriebslandschaft erheblich verändert. Innovative Technologien spielen dabei eine entscheidende Rolle. „Doch wie können Sie diese Technologien effektiv nutzen und wie werden sie auch den Automotive Aftermarket in den nächsten Jahren prägen?“, ist eine der Fragen, die beim nächsten Digital Commerce Summit Automotive & Industries diskutiert werden sollen, der am 23. Januar 2024 im Saarbrücker Schloss stattfindet. Bei dem Summit kommen Branchenexperten aus dem Automotive-Sektor und der Industrie zusammen, um unter dem Motto „Artificial Sales“ zu diskutieren, inwiefern neue Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und viele andere den B2B-Vertrieb transformieren und Kundenbeziehungen auf ein neues Level heben können.

Höhepunkte des Events:

Keynote: Zum Auftakt der Veranstaltung gibt Prof. Dr.-Ing. Philipp Slusallek, Executive Director des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), in seiner Keynote Einblicke in die Welt der Künstlichen Intelligenz, beleuchtet die tatsächlichen Trends und mögliche Zukunftsszenarien.

Best-Practice-Vorträge: Während des Events legen Experten aus dem Automotive Aftermarket und der Industrie in Vorträgen Chancen und Herausforderungen beim Einsatz von Zukunftstechnologie im B2B-Vertrieb offen.

Praxisnahe Showcases & World Cafés: Showcases und interaktive World-Café-Sessions sollen unter anderem Antworten auf folgende Fragen geben: Wie verändern Sprachmodelle wie ChatGPT die B2B-Vertriebslandschaft? Wie sehen E-Commerce-Systeme von morgen aus? Welche neuen Potenziale eröffnen sich durch die Nutzung von 3D, VR und AR? Welche Chancen bieten sich für CRM-Systeme?

Branchenübergreifendes Networking: Neben zahlreichen Pausen bietet auch das Vorabendevent am 22. Januar den idealen Raum für entspannten Austausch. Das Highlight des Vorabends ist das gemeinsame Abendessen, begleitet von Ömer Atiker, einem Keynote Speaker und Experten für digitale Transformation.

Melden Sie sich hier kostenlos an, seien Sie vor Ort dabei und gestalten Sie aktiv die Zukunft des B2B-Vertriebs mit.