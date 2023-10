Moveero hat mit Martin Mikiewicz einen neuen COO

Martin Mikiewicz ist zum Chief Operating Officer (COO) von Moveero ernannt worden. Mikiewicz verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im operativen Geschäft, zuletzt war er als COO und Vice President of Business and Supply Chain Excellence beim Stahlhersteller Outokumpu tätig. In seiner neuen Funktion wird er eng mit den Moveero-Teams in den Bereichen Produktion, Technik und Betrieb an allen weltweiten Standorten zusammenarbeiten. Er ergänzt damit Hugo Burgers, der bereits im Dezember 2022 vom Chief Sales Officer zum CEO des Räderherstellers ernannt wurde.