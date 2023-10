Apollo Tyres bietet jetzt Lkw- und Bus-Pannendienst in Deutschland

Apollo Tyres hat einen neuen 24/7-Pannendienst für Lkw- und Busreifen (TBR)-Kunden in Deutschland eingeführt. Der Apollo Pannenservice, der in Zusammenarbeit mit Heisterkamp Transport Solutions entwickelt wurde, umfasst ein Netzwerk von 182 Botschaftern im ganzen Land, die in der Lage sind, sich um jede technische Situation zu kümmern, die die Beendigung einer Fahrt verhindert.

