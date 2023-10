Magna Tyres stellt neuen Laderreifen MR500 vor

Magna Tyres stellt einen neuen Reifen für Radlader, Teleskoplader und Baggerlader vor, den MR500. Der Radialreifen biete aufgrund seiner stabilen Karkasse „Stärke und Stabilität im Handling von schweren Gütern“, ohne dabei an Fahrkomfort einzubüßen. Außerdem biete der MR500 „maximale Traktion und exzellente Selbstreinigungskräfte“, wie es dazu in einer Mitteilung des niederländischen OTR-Reifenanbieters heißt. Der neue MR500 wird zunächst in der Größe 460/70 R24 angeboten.