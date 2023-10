Bridgestone unterstützt Kunden und Partner auch mit Onlineservices

Die Agrarindustrie stellt hohe Ansprüche an die optimale Bereifung landwirtschaftlicher Maschinen – auch im Hinblick auf Bodenschonung und Effizienz. Als wichtige Komponente sind Landwirtschaftsreifen daher mitentscheidend für die Produktivität und Nachhaltigkeit der Betriebe. Mit einem breiten Angebot an Premiumprodukten biete Bridgestone hier individuell ideale Lösungen. Die passende Bereifung geht zudem Hand in Hand mit einer kompetenten Beratung und Expertise. Aus diesem Grund stellt Bridgestone sein Portfolio an Premium-Landwirtschaftsreifen sowie sein umfassendes Know-how mit weiterführendem Fachwissen auf Agrar-Websites zur Verfügung.

Was die Reifenkonfiguration, Aufstandsfläche oder Druckverteilung bewirken kann, präsentiert Bridgestone ab sofort mithilfe von informativen Blogbeiträgen, die regelmäßig auf den Agrar-Websites von Bridgestone und Firestone (www.bridgestone-agriculture.de und www.firestone-agriculture.de) veröffentlicht werden. Für vertiefte Einblicke werden hier zudem detaillierte Produktinformationen und technische Datenblätter bereitgestellt – einfach abrufbar und übersichtlich dargestellt.

Mit dem erneuerten Onlineauftritt sollen Händler alle Informationen, die sie für eine erfolgreiche Verkaufsberatung benötigen erhalten und noch dazu die Möglichkeit, ihre branchenspezifischen Fachkenntnisse auf den neusten Stand zu bringen. Zusätzlich werden über den Händlerzugang exklusive Schulungsinhalte, alle Serviceleistungen im Überblick sowie digitale Verkaufsproduktgespräche mit entsprechendem Verkaufsmaterial geboten und somit ideale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Geschäft geschaffen, heißt es beim Reifenhersteller.