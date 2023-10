CEO-Wechsel bei Techart

Die Techart Automobildesign GmbH wird seit Anfang Oktober von Benedict von Canal geführt. Als neuer Chief Executive Officer (CEO) hat er die Geschäftsverantwortung bei dem auf die Individualisierung/Veredelung von Porsche-Fahrzeugen spezialisierten Unternehmen von Tobias Beyer übernommen. Wobei Letzterer seine Funktion als CEO nach gut fünf Jahren in dieser Position „auf eigenen Wunsch“ abgegeben hat, aber auch weiterhin in Diensten des Tuners steht, um sich nunmehr jedoch auf die Leitung der Entwicklung und des Produktmanagements zu konzentrieren. Von Canal war CEO der Novia Group – ein Global-Sourcing-Unternehmen für die Beschaffung von Komponenten, Baugruppen und Maschinen – und zuvor als Senior Director verantwortliches Geschäftsleitungsmitglied bei SolarEdge Technologies. Zudem umfasst seine bisherige berufliche Karriere Stationen bei McKinsey in Fernost, bei EY (Ernst & Young) in Deutschland oder dem als weltweit größter unabhängiger Porsche-Händler/-Importeur geltenden Unternehmen Jebsen Motors, wo er demnach langjährig als Gesamtleiter den Bereich Marketing, CRM und Business Management verantwortete.