Kompetenzen und Produktlösungen für die Landwirtschaft stehen im Fokus von Continental auf der Agritechnica

Unter dem Motto „Our Smart Farming. For your harvest of tomorrow“ präsentiert Continental seine Kompetenzen und zukunftsweisenden Produktlösungen auf der diesjährigen Agritechnica vom 12. bis 18. November in Hannover. Dazu gehören KI-basierte Systeme, autonome mobile Roboterlösungen, Sensoren und Reifentechnologien, die für mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit und Effizienz auf dem Hof, im Gewächshaus und auf dem Feld sorgen. Highlights auf der Messe sind neben Reifen das neue herbizidfreie Unkrautbekämpfungssystem, eine Roboterlösung für Gewächshäuser, das neue Stollendesign für Raptor-Seitenbänder, die Lite Version des digitalen Reifenmanagementsystems ContiConnect, das Rundumsichtsystem ProViu 360 und NightViu-Arbeitsleuchten.

