Zhongce Rubber zeigt zwei neue Tianli-Reifen auf Agritechnica

Die Zhongce Rubber Group will die Agritechnica (12. bis 18. November) nutzen, um gleich zwei neue Profile ihrer Marke Tianli auf dem europäischen Markt zu präsentieren. Das ist einerseits der Agri King, ein VF-Reifen für hochmotorisierte Traktoren, sowie andererseits der Land Care, ein Diagonalreifen für Bagger und Baggerlader. „Auf der Agritechnica 2023 wird Tianli seine neuesten Hochleistungslösungen für die Landwirtschaft vorstellen, die die Effizienz und Produktivität der Landwirtschaft heute und morgen steigern werden“, so Zhongce Rubber in einer Vorankündigung zur Messe. Zu finden sein wird der Hersteller auf der Agritechnica in Hannover in Hallo 03, Stand E03.