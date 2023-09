Ausgebuchte NUFAM läuft seit gestern mit 400 Ausstellern

Die achte NUFAM – Die Nutzfahrzeugmesse in Karlsruhe ist seit gestern offiziell eröffnet. Noch bis einschließlich Sonntag zeigen mehr als 400 Hersteller und Händler aus 23 Nationen auf 80.000 Quadratmetern aktuelle und künftige Produkte der Branche. Rund 20 der Aussteller sind dabei der Reifen- und Räderbranche zuzuordnen, was die NUFAM auch zu einer starken Lkw-Reifen- und Rädermesse macht. Nach der gestrigen offiziellen Begrüßung durch Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, und Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, diskutierten Elke Zimmer, Staatssekretärin im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, und weitere Experten aus der Branche über den Weg zu einem klimaneutralen Transport auf der Straße. In den kommenden Tagen können Sie hier auf Reifenpresse.de sowie demnächst in der NEUE REIFENZEITUNG einen umfassenden Bericht darüber lesen, was die in Karlsruhe ausstellenden Unternehmen der Reifen- und Räderbranche aktuell umtreibt.