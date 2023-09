Kumho Tire fördert den Jugendfußball in Korea – in Deutschland

Kumho Tire hat die „2023 Team Cha Boom Germany Expedition“ gesponsert, ein Projekt zur Förderung des Jugendfußballs in Korea. Das Programm ermöglichte es 16 Jugendfußballern, die den Kun-Bum-Cha-Football-Award gewonnen haben, an einer Expedition nach Deutschland teilzunehmen, um das koreanische Jugendfußballumfeld weiterzuentwickeln. Während der diesjährigen Expedition Ende August hatten die Spieler die Möglichkeit, ihr Talent bei Freundschaftsspielen gegen die Jugendmannschaften der Bundesliga-Clubs von Eintracht Frankfurt, Mainz 05 und Bayer 04 Leverkusen unter Beweis zu stellen. Kumho Tire als „Premium Partner“ von Bayer 04 Leverkusen organisierte außerdem gemeinsam mit dem Werksklub eine exklusive Stadiontour für die BayArena und ermöglichte den Jugendlichen so exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Klubs.