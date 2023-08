Finanzinvestor kauft TMD Friction

TMD Friction bestätigt seinen Verkauf an den Finanzinvestor Aequita mit Sitz in München. Er übernimmt den Bremsbelagsspezialisten von der japanischen Muttergesellschaft Nisshinbo Holdings Inc. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden und der Erfüllung anderer üblicher Umsetzungsbedingungen. Die finanziellen Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. Gemeinsam mit der Ifa Gruppe, der Signata, der Meteor Gruppe und der Willi Elbe Gruppe erzielt der Bereich Automotive der Aequita Gruppe einen Umsatz von mehr als zwei Milliarden Euro.