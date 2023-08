Mit Sicutruck-Felgenschlössern auf Nummer sicher gehen

Sicuplus mit Sitz in Hürth bei Köln vertreibt seit mehreren Jahren auch für Lkw-Reifen ein Felgenschloss, und das „mit Erfolg“, wie dazu Salvatore Cancemi betont, der die Vermarktung der Produkte des aus Italien stammenden Anbieters hierzulande verantwortet. Sicutruck heißt der Diebstahlschutz, der sich „speziell für den Nachrüstmarkt sowie für den Schutz der Fahrzeuge auf dem Gelände der Transportunternehmen“ eigne. Mit seinen mittlerweile neun Teilenummern (nach Gewindeart) „dürfte das Felgenschloss die Erwartungen an ein Befestigungsteil für Lkw und Busse erfüllen“, so Cancemi weiter.

