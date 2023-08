Zwei Alutec-Räder für den BYD Atto 3 verfügbar

Die Aluminiumräder Aveleno und Ikenu von Alutec sind ab sofort mit dem elektrischen Kompakt-SUV Atto 3 des chinesischen Herstellers BYD kombinierbar. Das Aveleno-Rad ist in 8×18 sowie 8×19 Zoll mit einer Einpresstiefe von 40 freigegeben und steht in den Farbvarianten Diamant-schwarz und Diamant-schwarz frontpoliert zur Auswahl. Das Ikenu-Rad ist in 8×18 Zoll und einer Einpresstiefe von 38 freigegeben. Die Farbvarianten hier: Diamant-schwarz, Graphit frontpoliert und Metal-grey.