Agritechnica 2023: Ticketshop geöffnet

Die Agritechnica findet vom 12. bis 18. November 2023 in Hannover statt. Das Ausstellungsgelände ist komplett ausgebucht. Die DLG rechnet mit rund 2.600 Ausstellern – darunter auch viele Reifenhersteller – aus über 50 Nationen. Über 400.000 Besucher aus dem In- und Ausland werden erwartet. Tickets sind ab sofort im Ticketshop der Agritechnica erhältlich. Besucher können als Option „Green Tickets“ erwerben, mit denen Wiederbewaldungsprojekte unterstützt werden. Der Rheinische Landwirtschafts-Verband bietet zwei Sonderzüge am 14. und 16. November nach Hannover an. Der erste Zug wird in Trier starten und über Koblenz, Bonn und Köln nach Hannover-Messe Laatzen fahren. Der zweite Zug führt von Aachen durch den Niederrhein zur Agritechnica. Aktuelle Informationen zum Ticketkauf gibt es unter www.agritechnica.com/de/besuchen/tickets-und-oeffnungszeiten. cs