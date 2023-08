Brabus 850 auf Basis des Mercedes-Maybach S 680 vorgestellt

Der Mercedes-Maybach S 680 ist die Basis für den neuen Brabus 850. Der hat nun eine 625 kW / 850 PS Spitzenleistung und ein maximales Drehmoment von 1 400 Nm. Damit katapultiert sich der Luxusliner mit Allradantrieb in nur 4,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 250 km/h limitiert.Zum Look dieses Supercars gehören auch großzügig dimensionierte Räder, die den vorhandenen Platz in den Radhäusern des Viertürers ausfüllen. Der Tuner wählte für dieses Fahrzeug schwarz lackierte Monoblock-Z-Räder in der Platinum Edition in 22 Zoll aus. Sie sind vorne in 9×22 und hinten in 10,5×22 mit Reifen von Technologiepartner Continental in den Dimensionen 265/30 ZR22 und 305/25 ZR22 bestückt.