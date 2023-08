Reifen Bernhaupt aus Stockerau bei Wien feiert 85-jähriges Bestehen

1938 gegründet, kann der österreichische Reifenfachhändler Reifen Bernhaupt dieses Jahr bereits sein 85-jähriges Bestehen feiern. Das Familienunternehmen aus Stockerau nördlich von Wien beschäftigt neun Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und „ist seit Jahrzehnten kompetenter Partner für Reifen und Räder“, heißt es dazu vonseiten der lokalen Wirtschaftskammer Korneuburg-Stockerau, die zu dem der Kooperation Point S angehörenden Unternehmen ergänzt: „Die Leidenschaft für Fahrzeuge und Reifen wurde Ing. August Bernhaupt schon in die Wiege gelegt – so steht er seit seiner Kindheit in der Werkstatt und ist hobbymäßig Kart gefahren. 2006 hat er gemeinsam mit seiner Frau Christine das Unternehmen von seinem Vater übernommen und führt es nun in dritter Generation weiter. Tatkräftig unterstützt auch von Sohn Marcus, der ebenfalls im Unternehmen mitarbeitet.“