Apollo Tyres setzt weiter auf Beständigkeits-Mantra – Hauptversammlung

Erfolg hat nicht immer etwas mit Größe zu tun – es geht um Beständigkeit. Konstante harte Arbeit führt zum Erfolg. Großartigkeit wird kommen. – Mit diesen Worten eröffnete Onkar S. Kanwar nun die 50. Hauptversammlung seines Unternehmens und bezeichnete Beständigkeit als das Mantra von Apollo Tyres und eine Qualität, die dem Reifenhersteller im Jahr 2022 zum ersten Mal zu einem Jahresumsatz von mehr als drei Milliarden US-Dollar verholfen hat. „Wenn ich mir diese Zahl anschaue, erinnert sie mich daran, wie und wo wir dieses Unternehmen gegründet haben – ein fast bankrottes Unternehmen mit einem Werk in Kerala, Indien, das sich zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von über drei Milliarden US-Dollar entwickelt hat, mit Werken in Indien und Europa und einer Präsenz in über 100 Ländern“, so Kanwar zu den Aktionären. „Wir haben auch eine gute Leistung für das Geschäftsjahr gesehen, denn wir sind um mehr als 17 Prozent gewachsen.“ Um auf das Beständigkeits-Mantra von Apollo zurückzukommen, erklärte der Apollo-Tyres-Chairman, dass die „beständig über dem Markt liegende Leistung“ des Unternehmens dazu beigetragen habe, „das Vermögen unserer Aktionäre zu steigern“, wobei die Marktkapitalisierung im vergangenen Geschäftsjahr um 64 Prozent gestiegen sei.