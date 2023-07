Kärcher kündigt neue Hochdruckreiniger an

Kärcher blickt nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 zurück und startet optimistisch in die zweite Jahreshälfte: Demnach erzielte das Familienunternehmen in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatz von 1,75 Milliarden Euro, was währungsbereinigt einem Wachstum von 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Für das zweite Halbjahr erwarte das Unternehmen ein volatiles Marktumfeld. Neuen Schub in der zweiten Jahreshälfte soll unter anderem die überarbeitete Produktpalette der Kaltwasser- und Heißwasser-Hochdruckreiniger für professionelle Anwender bringen, die Kärcher nun sukzessive auf den Märkten weltweit einführen will.