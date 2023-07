Fedima engagiert sich für Nachwuchs im Motorsport

Der Anbieter von Spezialbereifeung für 4×4-/Offroadfahrzeuge und den Motorsport Fedima Deutschland GmbH und das Fedima Stammwerk engagieren sich erneut für den Nachwuchs im Motorsport und setzen ein klares Zeichen für die Förderung weiblicher Talente. Als Teil ihres Engagements haben sie beschlossen, junge Amazonen in der FIA Autocross Europameisterschaft zu unterstützen, indem sie je einen Satz ihrer Reifen zur Verfügung stellen. Die Reifen des Typs „Winter M+S Competition“ gelten laut Unternehmensangaben als äußerst beliebt und würden insbesondere in der stark besetzten Juniorbuggy-Klasse bevorzugt, da sie die einzige Klasse in der EM sei, in der die Fahrer ihre Reifen frei wählen dürfen.