Felgenshop.de will für jede Bestellung einen Baum pflanzen

Wer an automobile Verschönerung denkt, denkt nicht unbedingt an Umwelt- und Klimaschutz oder Nachhaltigkeit. Felgenshop.de will den gesamten August mit einigen ausgewählten Partnern für jede eingehende Bestellung (ausgewählter und nachhaltig hergestellter Produkte von Borbet, Ronal und Nokian) einen Baum pflanzen. Und das inklusive Zertifikat. „Indem wir diese Aktion starten, wollen wir aktiv dazu beitragen, die Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeiten zu kompensieren und einen Beitrag zur Erhaltung unsers Ökosystems leisten“, so Kevin Föllmer, Vertriebsleiter der DF-Automotive GmbH aus Flensburg, die felgenshop.de betreibt. „Unsere Partnerschaften sind von großer Bedeutung, da wir alle dasselbe Ziel verfolgen: Umweltfreundlichere und nachhaltigere Lösungen in der Automobilindustrie zu fördern. Mit ihrer Unterstützung möchten wir ein Zeichen setzen und andere Unternehmen dazu ermutigen, sich ebenfalls für umweltfreundliche Initiativen einzusetzen.“ Die Flensburger seien davon überzeugt, dass diese Aktion nicht nur die Marken, sondern auch die gesamte Automobilbranche positiv beeinflussen könne.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN