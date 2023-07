Michelin präsentiert sich auf der Steinexpo

Wenn die Steinexpo am 23. August in Europas größtem Basaltsteinbruch in Homberg/Nieder-Ofleiden beginnt, ist auch Michelin mit am Start. Das Unternehmen präsentiert auf der 11. Internationalen Demonstrationsmesse für die Roh- und Baustoffindustrie seine ganze Bandbreite an Mobilitätslösungen für den Einsatz im Steinbruch. Dazu zählen das aktuelle Reifenportfolio der Marken Michelin und Camso sowie die Präsentation verschiedener Reifenpartner und -services.

