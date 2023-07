Partnerschaft zwischen Conti und Swiss Ice Hockey

Ab der Saison 2023/2024 begleitet Continental als offizieller Partner „das größte Schweizer Eishockeyteam“. Gemeint damit sind allerdings nicht die Spieler einer bestimmten Mannschaft, sondern die mehr als 1.400 Schiedsrichter des Landes in diesem Sport. Denn ohne sie gäbe es keine ordentlichen Spiele in der National und Swiss League oder den Nachwuchs- und Amateurligen, heißt es. Die Referees müssten den Respekt auf allen Spielebenen erhalten, um die Sicherheit und den Erfolg des Spiels zu ermöglichen. Eishockey zählt in der Schweiz demnach zu den beliebtesten Sportarten, sodass die Schiedsrichter des Landes während der gut 270 offiziellen Spieltage pro Saison alles in allem rund 17.000 Partien leiten. Der Geist des Fair Play sei bei alldem ein wichtiger Aspekt für den Erfolg und die Entwicklung des Sports. „Wir sind stolz, offizieller Partner der Schweizer Eishockeyschiedsrichter zu sein. Performance und Sicherheit sind Werte, die wir gemeinsam mit der Swiss Ice Hockey Federation teilen“, sagt angesichts dessen Daniel Freund, Managing Director Continental Suisse SA.