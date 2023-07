ZC Rubber präsentiert seine Vision auf dem Nürburgring – weg vom „Billig-Image des Chinareifens”

Die Zhongce Rubber Group (ZC Rubber) hat große Pläne in Europa. Diese und auch die beiden Flaggschiff-Reifen der Marken Westlake und Goodride präsentierte der chinesische Reifenhersteller rund 50 Reifenhändlern aus Europa und Journalisten in dieser Woche auf dem Nürburgring. Der Westlake ZuperAce Z-007 sowie der Goodride Solmax 1 feierten schon auf der Tire Cologne 2022 ihr Debüt. Jetzt durften Sie auch erfahren werden. Eines ist dem chinesischen Reifenhersteller wichtig: er will weg vom „Billig-Image des Chinareifens“.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN