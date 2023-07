Rekord auf Apollo-Motorradreifen aufgestellt

Motorradreifen der Marke Vredestein des indischen Herstellers Apollo Tyres sind zwar weiterhin nicht im hiesigen Markt zu finden, doch heißt das nicht, dass sich der Anbieter nach seinem erst 2016 erfolgten Einstieg in dieses Produktsegment daraus schon wieder verabschiedet hätte. Zumindest in seinem Heimatland bietet das Unternehmen weiterhin Reifen für motorisierte Zweiräder an, wenn auch dort unter dem Markennamen Apollo. Auf einem seiner Profile ist in Indien bzw. dem dortigen NATRAX-Hochgeschwindigkeitskurs, der als größter seiner Art im asiatischen Raum gilt, ist im Rahmen der sogenannten „Speed Endurance Challenge“ übrigens gerade erst ein neuer nationaler Rekord aufgestellt worden. Mit einer Maschine vom Typ TVS Apache RR 310, die technisch wohl eng verwandt ist mit der in Indien von TVS für BMW gebauten G 310 R und über denselben Einzylindermotor wie das Bike der bayrischen Marke verfügen soll, konnte dabei innerhalb von 24 Stunden eine Distanz von beinahe 3.658 Kilometern abgespult werden. Das entspricht 322 Runden auf besagtem Kurs mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 152 Kilometern pro Stunde. Der vorherige Bestwert hatte bei 3.141 Kilometern gelegen. Bereift war das Motorrad bei der Rekordfahrt demnach mit Apollos „Alpha H1”.