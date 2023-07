AutoZum: Reifen Straub zieht positive Messebilanz

Reifen Straub meldet, dass die AutoZum für das Unternehmen zwei Seiten hatte. „Es kamen zwar weniger Besucher, aber die Qualität der geführten Gespräche und das summarische Feedback von den Kunden war ausgesprochen positiv“, heißt es beim Großhändler. Für Eugen und Marc Straub steht fest, dass „insbesondere die Möglichkeit nach der Corona-Unterbrechung eine Vielzahl unserer oftmals langjährigen Kunden wieder persönlich begrüßen zu können, hat unsere Auffassung bestätigt, dass Geschäfte immer noch zwischen Menschen gemacht werden.“ Das direkte Gespräch sei dabei durch nichts zu ersetzen. „Damit festigt man nicht nur die Beziehung, sondern man hat auch die unmittelbare Chance, seinen Kunden die wichtigsten Eckpunkte und Neuerungen einerseits sowie die daraus resultierenden geschäftlichen Optionen unmittelbar zu übermitteln. Dabei wurde die von uns seit einigen Monaten in unseren eigenen Point-of-Sales-Standorten im Süddeutschen Raum beobachtete Kundennachfrage hin zu interessanten Alternativangeboten anstelle der Premium-Anbieter nachdrücklich bestätigt. Das Geld sitzt beim Kunden nicht mehr so locker“, so fasst Eugen Straub zusammen. Deshalb liege der Großhändler mit seinen Kernmarken Linglong, Nokian, Sailun, Momo und Yokohama auch richtig.