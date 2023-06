Steinexpo: Bridgestone führt Muldenreifen VMTD in 24,00R35 ein

Als langjähriger Partner der Steinexpo will Bridgestone auch in diesem Jahr sein umfassendes OTR-Reifenportfolio bei der internationalen Demonstrationsmesse für Roh- und Baustoffindustrie präsentieren. Die Fachausstellung im hessischen Nieder-Ofleiden in Europas größtem Basaltsteinbruch stelle für den Hersteller sowie die zahlreichen weiteren führenden Vertreter der Baumaschinenindustrie „einen wichtigen Branchentreffpunkt im deutschsprachigen Raum dar, um Endverbraucher zu erreichen und Partnerschaften auszubauen“. In diesem Jahr lieg bei Bridgestone der Fokus der Messepräsenz auf der Präsentation von Reifen für Baumaschinen, die in der Gewinnung eingesetzt werden, darunter der neue Bridgestone VMTD-Reifen in der Dimension 24,00R35.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN