Pyrum Innovations nimmt erste großindustrielle Serienanlage in Betrieb

Pyrum Innovations hat mit der Inbetriebnahme der Thermolyse-Recyclinganlagen zwei und drei in Dillingen/Saar begonnen. Der kürzlich erfolgte Start der Druckluftversorgung habe dabei den Auftakt zur schrittweisen Inbetriebnahme gebildet. In den nächsten Wochen sollen sukzessive die Inbetriebnahme aller weiteren Teile der Gesamtanlage folgen. „Nach erfolgreicher Kaltinbetriebnahme erfolgt anschließend die erste Probefahrt der Reaktoren mit Produktherstellung“, schreibt das Unternehmen, dessen Vorstandsvorsitzender Pascal Klein ergänzt: „Der Start der Inbetriebnahme unserer Linien zwei und drei in unserem Stammwerk in Dillingen nach rund 20 Monaten Bauzeit ist ohne Übertreibung einer der bislang größten Meilensteine der Unternehmensgeschichte. Damit stellt unsere neue Anlage das Musterwerk einer Thermolyse-Recyclinganlage von Pyrum dar, mit der wir zukünftig das bisherige Recycling von Altreifen revolutionieren werden. Wir haben bereits zahlreiche weitere Werke in Planung, um in den kommenden Jahren unsere Recyclingkapazitäten und unsere Ertragsbasis stark auszubauen.“

