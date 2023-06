Qualität ist Mehrwert präsentiert neue Website mit „noch mehr Mehrwert“

Die Initiative Qualität ist Mehrwert hat ihre Website gründlich überarbeitet und neugestaltet: Die Seite qualitaet-ist-mehrwert.de präsentiert sich ab sofort „in einem moderneren Look, mit einfacherer Auffindbarkeit, Mobile-Optimierungen und einer angepassten Struktur, mit der Nutzer gesuchte Inhalte schneller finden“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Im Fokus des Onlineportals stehen weiterhin umfassende Informationen zu Qualität in freien Werkstätten, aber auch zu Produktneuheiten und Branchennews. Zudem gibt es jetzt noch umfangreichere Materialien und zusätzliche Tools, die Kfz-Profis im Werkstattalltag unterstützen. Neu sind beispielsweise die Tool-Tipps bei Qualität ist Mehrwert: Eine Übersicht über aktuelle und praktische digitale Tools für die Werkstatt, die ab sofort von allen Benutzern in wenigen Schritten bewertet werden können.