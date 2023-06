Die drei derzeit beliebtesten Reifen bei Amazon sind solche fürs ganze Jahr

Außer solchen Onlineshops, wie Auto Motor und Sport sie unlängst getestet hat, mischen bekanntlich längst auch solche Internetriesen wie eBay und Amazon im Reifengeschäft mit. Interessant ist dabei ein Blick auf die aktuellen Bestseller letzteren Anbieters in der zugehörigen Produktkategorie. Dies weniger aus dem Grund, dass unter den diesbezüglichen Top Ten einzig und allein Pkw-Reifen zu finden sind, zumal dieses Segment bezogen auf das Absatzvolumen mit einigem Abstand das größte im Gesamtmarkt ist. Auch ein Blick auf das Markentrio aus Nexen, Continental und Goodyear, das mit den Profilen „N’Blue 4Season“, „AllSeasonContact“ sowie „Vector 4Seasons Gen-3“ derzeit die ersten drei Plätze unter sich ausmacht, bringt auf den ersten Blick wenig neue Erkenntnisse. Zumal es hinsichtlich der genauen Reihenfolge in den vergangenen Tagen schließlich immer wieder auch den einen oder anderen Platztausch gegeben hat. Was in den vergangenen Wochen aber durchweg zu sehen war: Zuletzt lagen immer Ganzjahresreifen in Front, was einmal mehr als ein Indiz dafür gewertet werden muss, dass diese Produktgattung in der Gunst der Autofahrer weiterhin recht weit vorne rangiert.