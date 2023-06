Bus mit fehlendem Rad auf dem Weg nach Rumänien gestoppt

Auf der A1 in Österreich bei St. Pölten wurde am Dienstag ein Autobus gestoppt, dem auf der linken Seite ein Rad gefehlt hat. Der Bus war mit zehn Personen unterwegs von Deutschland nach Rumänien. Das Komplettrad soll wegen eines Schadens am Radlager entfernt worden sei, um die Fahrt ohne sofortige Reparatur bis zum Ziel fortsetzen zu können, heißt es bei der Polizei. Der Fahrer soll zur Stabilisierung der Achse einen Zurrgurt am Rahmen angebracht haben. Fahrer und Fahrzeughalte droht jetzt eine Anzeige. Die Weiterfahrt wurde bis „zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes untersagt“.