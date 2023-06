Kai Winkler: Ein Tausendsassa in der Reifenbranche

In seiner Jugend hat sich Kai Winkler als Punkrocker durchgeschlagen, es folgte „richtig harte Maloche“ in einer Spedition und die Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Mittlerweile verdient der Chemnitzer seit 25 Jahren nun nicht mehr sein Geld auf dem Bock, sondern mit Lkw-Reifen. Jährlich bringt er rund 5.000 Pneus mit seinem Reifenservice Gummistiefel an die Lastkraftwagen. Und das nur noch mobil. Nebenbei organisiert er Rockkonzerte, engagiert sich für das Projekt Kulturhauptstadt Europas 2025 und ist Kopf des Projektes „European Peace Ride 2025“, einer neu aufgelegten Form der legendären Friedensfahrt – Course de la Paix. Dem Pendant der Tour des France.

