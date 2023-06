Irmscher veredelt den ID.Buzz

Irmscher hat sich jüngst dem ID.Buzz angenommen. Dabei wurden auf den Van auch neu entwickelte Aluminiumräder montiert. Sie heißen „New Star“ und würden in 20 Zoll mit ihren fünf verdrehten Doppelspeichen perfekt zu den Flächen des Volkswagen passen. Die Räder seien in den Oberflächen Diamant poliert und in Schwarz verfügbar.