Autodoc will Kernkompetenzen zukünftig im Tech-Hub in Portugal bündeln

Der Ersatzteilhändler Autodoc hat jüngst ein neues Büro in Lissabon eröffnet. Bereits Mitte vergangenen Jahres hatte das Unternehmen die portugiesische Tochtergesellschaft ATD Portugal gegründet. Mit der Standorteröffnung ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin nun in acht europäischen Ländern mit eigenen Niederlassungen präsent. Der Standort in Portugal soll in Zukunft zum wichtigsten Tech-Hub ausgebaut werden. Hier werden die Kernkompetenzen wie IT, Umsatzmanagement, Kundenservice und die Eigenmarken gebündelt. Die Leitung des neuen Standortes übernimmt der Co-CEO des Unternehmens Dmitry Zadorojnii, der seit 2011 dem Unternehmen angehört und die IT des Berliner E-Commerce-Unternehmens aufgebaut hat.